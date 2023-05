Ranieri, attenti al Palermo se vogliamo agganciare 4/o posto

Ranieri chiede al Cagliari un altro sforzo: rimanere concentrato sul campionato. E non pensare, almeno per due partite, ai playoff. "Noi dobbiamo fare il massimo ogni partita - ha detto nella conferenza stampa dell'antivigilia della sfida alla Domus con il Palermo - solo così si allena la motivazione. Non esistono impegni facili e difficili, abbiamo raggiunto i playoff, ora dobbiamo cercare di fare più punti possibile per cercare di agganciare il quarto posto. La promozione diretta? Anche con i calcoli che avevamo fatto non ci saremmo riusciti, quest'anno la quota è stata più alta ".

Tutti a disposizione, tranne Capradossi e Falco: il mister potrà contare anche sui big Nandez (acciaccato dopo la gara con il Perugia) è Pavoletti (rimasto in panchina con gli umbri). Ranieri avverte il gruppo di fare molta attenzione nella gara con i rosanero."Sono in un buon momento, come noi. E poi - chiarisce - giocano bene".

Quanto all'assenza di Brunori nelle fila degli avversari, l'allenatore del Cagliari commenta: "Per chi lo sostituirà sarà un'occasione per fare del suo meglio. Quindi massima concentrazione. Il Palermo è un avversario complesso, sta vivendo un ottimo momento. Conteranno tantissimo le motivazioni, noi avremo dalla nostra parte il pubblico che ci deve soffiare dietro: abbiamo sei punti da prenderci".

Ranieri sta cercando di pensare anche a quello che succederà dopo queste ultime due giornate: "Nella amichevole di mercoledì è stato importante vedere chi gioca di meno proprio perché a questo punto e nelle prossime sfide tutti possono essere utili o decisivi. Tutti i ragazzi meriterebbero di giocare, poi sta a me scegliere i titolari e prendermi la responsabilità delle scelte. L'amichevole contro la Tharros mi ha dato la possibilità di far fare novanta minuti a chi gioca meno".

E ancora: "Il girone d'andata è servito ai ragazzi per capire che la Serie B è un campionato trappola, inizialmente hanno avuto difficoltà a calarsi in questa realtà. Ora ci siamo, la squadra sa che anche i playoff saranno durissimi. Chiamarci Cagliari fa sì che contro di noi ci sia sempre più voglia di fare una grande prestazione".