Processo ad antimilitaristi, perizia su intercettazioni

Presidio degli antimilitaristi e indipendentisti davanti al Tribunale di Cagliari dove si sono svolte le udienze di due processi, uno a carico di una giovane attivista accusata di diffamazione per alcune frasi contro la fabbrica di bombe Rwn di Domusnovas, nel Sulcis, l'altro nei confronti di 40 persone a cui viene contestata l'associazione eversiva, per cinque di loro anche resistenza a pubblico ufficiale e lesioni con l'aggravante della finalità terroristica, reati che sarebbero stati commessi nel corso di manifestazioni contro i poligoni militari.

Il primo procedimento è stato rinviato al 19 settembre, mentre per il secondo si è aperto il dibattimento. "E' stato anche conferito l'incarico al perito che si occuperà di trascrivere le intercettazioni richieste dal pubblico ministero e la prossima udienza sarà il 5 ottobre, quando si inizieranno a sentire i testimoni del pm", spiega all'ANSa l'avvocata Giulia Lai, che difende gli imputati.

All'esterno del palazzo di giustizia gli attivisti hanno manifestato il proprio dissenso per gli imputati sotto processo.

"Oggi siamo qui, come ci siamo sempre stati, per difendere il diritto dei giovani che, come per la ragazza accusata di diffamazione, finiscono sul banco degli imputati accusati di esprimere un'opinione - spiega all'ANSA Bustianu Cumpostu, leader di Sardigna Natzione - Per quanto riguarda l'altro processo, ricordiamo che in quelle manifestazioni c'eravamo anche noi. Vogliamo ribadire il nostro diritto a difendere la nostra terra da un'occupazione militare che non è più tollerabile",