I futuri Top gun del mondo si addestrano in Sardegna

Inaugurato ufficialmente nella base aerea di Decimomannu (Cagliari), l'International Flight Training School, una scuola di Top gun nella quale si addestreranno i piloti di caccia provenienti a tutto il mondo.

"Una combinazione di tecnologie nuove: da un lato la realizzazione di un avatar digitale di mezzi complessi come gli aerei e i caccia in una rappresentazione digitale precisa, dall'altro l'intelligenza artificiale che mette tutti questi avatar in un sistema complesso come uno scenario di combattimento o una missione complicata. In tempo reale si può simulare quello che succede, questo era impossibile fino a pochissimi anni fa", ha spiegato Roberto Cingolani, ex ministro della Transizione ecologica e da 36 ore Ceo di Leonardo, la società di alta tecnologia che lavora per la Difesa, di fronte ai vertici delle Forza armate di Qatar, Giappone, Germania, Singapore, Austria, Canada e Arabia Saudita che hanno già aderito al progetto.

L'Ifts è "un'eccellenza tutta italiana nata dalla collaborazione tra l'Aeronautica militare, Leonardo e la Regione Sardegna, dove i futuri piloti di aerei caccia militari di tutto il mondo possono formarsi - ha aggiunto - Ora le tecnologie digitali si sono sviluppate: grazie alle nuove potenze di calcolo gli algoritmi ora si può simulare tutto evitando rischi fisici, impatto ambientale e grandi spese. In questo modo tutti i paesi amici hanno una strumentazione e protocolli di addestramento uguali per tutti e sapere che tutti hanno la stessa piattaforma ci dà una sicurezza di difendere il nostro continente e i nostri confini, questo è un punto di grande orgoglio per l'Italia".

"Una struttura all'avanguardia nella tecnologia, una struttura che tutela l'ambiente e rappresenta l'eccellenza italiana - ha aggiunto il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago -: l'addestramento è una delle componenti fondamentali per le nostre forze armate il capitale umano è quello che fa la differenza. Potersi addestrare in questo polo di eccellenza credo sia motivo di orgoglio per le nostre forze armate e per la Regione che ha dato la possibilità di creare questa importante struttura".