Dalla sabbia al pellet, boom di sequestri nel 2022 per le Dogane

(ANSA) - CAGLIARI, 11 MAG - "La nostra presenza sul territorio è fondamentale sia come supporto alle imprese sia per quanto riguarda le verifiche e i controlli in porti e aeroporti.

Per questa ragione aumenteremo il personale di almeno 30 unità attraverso un prossimo concorso e riapriremo nuovamente l'ufficio di Arbatax". Lo ha annunciato il direttore territoriale uscente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, Roberto Chiara, nel giorno della presentazione del bilancio di un anno di attività in Sardegna. Al suo posto dall'1 aprile è arrivato dalla Lombardia Gianluigi D'Urso, campano di nascita, 49 anni.

Tornando ai numeri, l'Agenzia ha riscosso nel 2022 oltre 728 milioni di euro di accise e quasi 70 milioni di euro di diritti doganali. A Cagliari sono state rilasciate 168 nuove licenze nel settore dei prodotti energetici, a Sassari altre 133. In aumento nei due principali uffici territoriali anche i rilasci di licenze per vendita di prodotti alcolici rispettivamente 1.077 e 523 pari a +12%. "Questi sono dati che confermano un miglioramento dell'economia isolana", hanno evidenziato D'Urso e Chiara. Per quanto riguarda il traffico illecito di valute, sono state accertate lo scorso anno 28 violazioni ed elevate sanzioni per oltre 14 mila euro. Complessivamente ammontano a oltre 2,3 milioni di euro le sanzioni per violazioni tributarie e amministrative elevate.

Sul fronte dei controlli in porti e aeroporti, in tutto 110 in un anno, l'Agenzia ha sequestrato 115 chili di conchiglie e sabbia prelevate dalle coste della Sardegna. "Dobbiamo continuare a lavorare sulla salvaguardia dell'ambiente e sulla prevenzione, come abbiano fatto lo scorso anno con la campagna di spot contro i furti di sabbia, Portala nel cuore", hanno spiegato i due dirigenti. Sigilli anche a 65 chili di cibi senza certificazione scoperti all'aeroporto di Cagliari, mentre al porto canale a novembre dello scorso anno sono stati sequestrati 72 mila chili di pellets proveniente dall'Egitto, non conforme alla normativa. Importanti anche le operazioni contro la contraffazione dei marchi con sequestri di abbigliamento e borse e quelle sulla sicurezza dei prodotti che hanno fatto finire sotto chiave giocattoli e farmaci importati illegalmente.

Infine, sono state 35 le slot machine irregolari sequestrate.

(ANSA).