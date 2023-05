Basket: playoff al via, Dinamo a Venezia senza paura

"Siamo pronti ad affrontare questi playoff, andiamo a Venezia senza paura, consapevoli della nostra forza, faremo del nostro meglio, poi che vinca il migliore".

La Dinamo Banco di Sardegna inizia i playoff sabato a Venezia e il coach Piero Bucchi non nasconde le ambizioni della squadra che ha chiuso la regular season al 5° posto in classifica: "I ragazzi sono stati bravi, ma nello sport non ci accontentiamo, andiamo ai playoff con la voglia di vincere le partite. È il momento di raccogliere i frutti del grande lavoro fatto durante l'anno".

Sassari e Venezia hanno chiuso il campionato a pari punti in classifica ma la Reyer ha guadagnato la quarta posizione grazie a un punto in più nella differenza canestri degli scontri diretti, la sfida del quarto di finale è quindi molto equilibrata.

"Loro sono una squadra forte, hanno uno dei roster più lunghi della serie A, ma noi abbiamo una squadra navigata, possiamo rispondere alla loro fisicità e se riusciamo a trovare le nostre linee di attacco possiamo divertirci", continua Bucchi.

I playoff con Venezia hanno un sapore particolare per Sassari, sia perché contro i lagunari la Dinamo perse la finale scudetto nel 2019, sia perché in maglia Reyer ritrova due grandi ex: il play sassarese della nazionale italiana, Marco Spissu, e l'ala statunitense Jeff Brooks, protagonista dello storico triplete biancoblù nella stagione 2014-2015.

Sabato alle ore 19,30 si gioca la prima sfida della serie al meglio delle cinque partite. La seconda gara si giocherà sempre a Venezia lunedì alle ore 20, e poi la serie si sposterà al PalaSerradimigni di Sassari. Giovedì 18 alle ore 21 gara 3, ed eventuale gara 4 sabato 20 maggio. Se le squadre saranno sul 2-2 si andrà a gara 5, che sarà giocata a Venezia lunedì 22 maggio.