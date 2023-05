A rischio 45 scuole sarde, 'Regione impugni norma nazionale'

La Sardegna rischia un taglio di circa 45 autonomie scolastiche: è l'effetto della norma nazionale prevista dal governo Meloni sul dimensionamento scolastico e nello specifico prevede l'accorpamento e la chiusura delle scuole con meno di 900 studenti.

L'allarme arriva dal segretario del Pd e consigliere regionale Piero Comandini, che ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale dell'Istruzione Andrea Biancareddu, e dalle rappresentanze sindacali di Flc Cgil regionale, Uil Scuola Rua, Snals Confsal e Gilda Unams che, in vista della Conferenza Stato Regioni in programma entro il 31 maggio, sollecitano la Regione a esprimere il proprio dissenso facendo fronte comune anche con le altre Regioni del Sud.

L'interrogazione in Consiglio, firmata da tutto il gruppo dei Dem, esprime la forte preoccupazione sul futuro della scuola in Sardegna e chiede una politica a salvaguardia dell'attuale assetto scolastico, "nel più ampio interesse della comunità scolastica, in considerazione delle peculiarità della Sardegna e nel rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione sul diritto allo studio".

I sindacati chiedono alla Regione di "dichiarare incostituzionale la norma statale che costringerebbe all'accorpamento di tanti istituti scolastici sul territorio". "Prendiamo atto che solo ora, finalmente, l'assessore all'Istruzione regionale si è reso conto delle gravi ripercussioni che quei parametri avranno sulla nostra isola, una lettera tardiva al ministro e una dichiarazione stampa sono assolutamente insufficienti".