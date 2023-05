Tenta di rapinare una donna, 61enne inchiodato da telecamere

Ha tentato di rapinare la figlia di un imprenditore della zona di Quartu, attendendola fuori dall'azienda di famiglia, ma la ragazza è fuggita e lui è stato incastrato dalle riprese delle telecamere della zona. I carabinieri della Compagnia di Quartu hanno denunciato in stato di libertà per tentata rapina un 61enne, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo il 7 aprile scorso ha atteso che la figlia di un imprenditore, una 32enne, uscisse dall'azienda. "La ragazza in genere attende la chiusura del cancello automatico prima di ripartire, per assicurarsi che nessuno penetri all'interno del recinto aziendale - spiegano i carabinieri -. Approfittando di questa prevedibile sosta il rapinatore ha aperto lo sportello della macchina e, strattonandola, ha chiesto alla ragazza la consegna del denaro".

La 32enne è però ripartita e il rapinatore è fuggito a mani vuote, tentando di eludere tutte le telecamere della zona, ma una di queste ha inquadrato l'auto e la targa. A quel punto i militari dell'Arma, coordinati dal capitano Michele Cerri, sono risaliti all'identità del 61enne la cui foto è stata anche riconosciuta dalla vittima. Da qui la denuncia per tentata rapina.

I carabinieri hanno anche appurato che nei giorni precedenti alla tentata rapina il 61enne aveva effettuato in zona dei sopralluoghi.