Sul lago di Gusana si celebra la birra artigianale sarda

Un verde e incantevole paesaggio per un festival che celebra le birre artigianali sarde di qualità. Le rive del lago di Gusana, a Gavoi, accolgono il 27 e 28 maggio la prima edizione del BeerBagia Festival. Il porticciolo turistico diventerà un'area pedonale animata dagli stand dei birrifici artigianali, del cibo di strada, prodotti dell'agroalimentare e dell''artigianato, poi ancora musica, dj set e attività di intrattenimento per i bambini.

Sette i birrifici coinvolti: Centoteste di Tortolì, Horo di Sedilo, Marduk di Orosei, Mezzavia di Selargius, Nanumoru di Sanluri, Isola di Thiesi, Trulla di Nuoro. In programma anche incontri, laboratori di degustazione e un convegno dedicato alla filiera brassicola sarda. Luca Saba (Coldiretti - Consorzio Birra Italiana), Luca Pretti (Porto Conte Ricerche) e le realtà imprenditoriali Agricola Brass e Birrificio Agricolo Marduk dialogheranno sullo stato attuale del settore nell'Isola e le sue potenzialità imprenditoriali. L'appuntamento è sabato 27 dalle 9.30 presso la sala consiliare del comune di Gavoi.

Il Festival è ideato e organizzato dall'associazione culturale di Gavoi Beerbagia che ha dato vita a una rete di associazioni, operatori e realtà economiche del paese e del circondario per promuovere il territorio. Collaborano infatti al progetto le associazioni gavoesi Lakana_del mondo cittadini e Pro Loco, Sonàla di Ovodda, la Consulta giovanile di Lodine, ma anche la Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica - ETS, charity partner del Festival e presente con uno stand informativo e raccolta fondi per promuovere il progetto #CorrerePerUnRespiro.

"Il Festival è occasione di confronto e stimolo per nuove realtà imprenditoriali - spiegano gli organizzatori- contiamo di coinvolgere più realtà possibili perché grazie alla creazione di sinergie, e quindi alla messa in campo di tante professionalità e competenze, possiamo assicurare un buon evento".