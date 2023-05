Sardinia Trail, tutto pronto a Ulassai per l'edizione 2023

Pareti di roccia, foreste sempre verdi, laghetti e cascate. Un vero e proprio spettacolo della natura, quello offerto dal territorio di Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra, biglietto da visita per il Sardinia Trail 2023 in programma da venerdì 12 a domenica 14 maggio.

Parte proprio da Ulassai l'edizione del decennale che come da tradizione si snoderà per tre tappe nel cuore della Sardegna, fra Gennargentu e Ogliastra, con arrivo sulla spiaggia di Cardedu.

E' questa la grande novità del Sardinia Trail, fortemente voluta sia dagli organizzatori della Wild Track sia dalla locale amministrazione, partner dell'evento che anche quest'anno si avvale del contributo dell'Assessorato regionale dello Sport e del Comune di Cardedu, sede d'arrivo dell'ultima tappa.

La frazione del 12 maggio, con partenza e arrivo in piazza Barigau, impegnerà gli atleti per 33 km con un dislivello totale di 1127 metri, tra continui saliscendi (fino al 967 metri verso Punta Seccu) e punti di grande interesse tra cui la grotta su Marmuri e il canyon di Gola Sa Tappara.

"Ospitare la prima tappa del Sardinia Trail 2023 - spiega il sindaco di Ulassai, Giovanni Soru - è motivo di soddisfazione per lo sviluppo turistico del nostro territorio e dell'Ogliastra. Sono le grandi manifestazioni sportive outdoor che consentono al territorio di esser conosciuto in tutto il mondo".

Il percorso del Sardinia Trail sarà un filo che unisce le perle del Gennargentu e dell'Ogliastra, fra cielo e mare. Ci saranno, fra le altre, meraviglie già ammirate nelle precedenti edizioni. Come il Nuraghe Ruinas, uno dei villaggi nuragici più alti della Sardegna a 1200 metri sul livello del mare, sede di partenza e arrivo della seconda tappa che salirà fino a Punta La Marmora, tetto della Sardegna sul Massiccio del Gennargentu.

Nella terza tappa si passerà invece da Sa Perda Stampada, roccia a picco sul mare che fa da spettacolare cornice alla costa dell'Ogliastra a partire dalla spiaggia di Coccorrocci, per concludere la gara alla spiaggia di Museddu, nel territorio di Cardedu, una bianca distesa di sabbia e ciottoli.