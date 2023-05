Fiamme sul treno, esercitazione della Protezione civile

Un'operazione di esercitazione di Protezione civile ha simulato l'incendio su un treno passeggeri con 15 persone a bordo, bloccato all'interno della galleria ferroviaria nel tratto di rete che collega la stazione di Bonorva con la stazione di Campeda lungo linea Macomer - Golfo Aranci.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato il personale sanitario di Areus con la collaborazione della Centrale 118 di Sassari, le squadre di primo intervento del Gruppo FS Italiane, dei Vigili del fuoco di Sassari, della Protezione civile della Regione Sardegna e del Comune di Bonorva.

La simulazione riguardava il salvataggio dei passeggeri intossicati e ustionati. A far scattare l'allarme è stato il capotreno che ha avvisato il responsabile operativo per le emergenze delle Ferrovie di Cagliari e quindi ha cascata è stata messa in moto la procedura di soccorso e coinvolte tutte le forze a dispozione: ambulanze, automedica, elisoccorso, l'Unità per le maxi emergenza che ha allestito il Posto medico avanzato accanto alla galleria, dove sono state portate le prime cure ai feriti, prima di essere trasferiti, a seconda della gravità delle lesioni, agli ospedali di Sassari e Ozieri.

I Vigili del fuoco, intervenuti con un'autopompa e con il mezzo bimodale, hanno testato i tempi di percorrenza e modalità di intervento in caso di un'eventuale vera emergenza.