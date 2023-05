Incendio in casa a Quartu, stabile evacuato e disabile in salvo

Momenti di paura questa notte in via Praga a Quartu Sant'Elena: una palazzina a due piani è stata evacuata in via precauzionale a causa di un incendio. Il rogo, secondo quinto ricostruito di vigili del fuoco, è divampato al secondo piano e ha interessato una tettoia in legno e alcuni ambienti di una abitazione.

Gli operatori dei vigili del fuoco, arrivati sul posto con un'autopompa, un'autoscala e un'autobotte hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la struttura.

Durante le fasi di spegnimento, in via precauzionale, lo stabile è stato evacuato: tra le persone portate in salvo anche un disabile. I vigili del fuoco hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo. Non si registrano feriti.