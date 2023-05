Il benessere dello yoga in una vacanza al mare in Ogliastra

Prende il via la stagione in Sardegna dedicata al benessere e allo yoga: con il Galanias Hotel & Retreat di Bari Sardo il gruppo Felix Hotel lancia "Felix Mare & Yoga", otto mesi di ritiri e percorsi benessere, fino a novembre, che uniscono la ricerca della cura di sé al relax delle spiagge.

Il programma, il primo di questo tipo in Sardegna, prevede quindici ritiri da quattro, cinque o sette giorni, condotti da 14 maestri yoga professionisti nazionali ed europei. Ogni ritiro è guidato da un tema o approccia uno specifico stile di yoga o meditazione: dalla pratica olistica Nia che unisce danza e arti marziali a pratiche di consapevolezza, passando per l'esplorazione dei cinque sensi e insieme dei cinque elementi, e sperimentando l'Ananda yoga, il pranayama o lo yoga sciamanico.

In ogni pacchetto sono previsti per tutti i ritiri, oltre al soggiorno e alle pratiche, l'utilizzo degli attrezzi dedicati a disposizione dei partecipanti, l'uso dei servizi dell'hotel e la mezza pensione. Tra le particolarità anche pratiche di coaching, lezioni di educazione alimentare, oltre a un approfondimento dedicato allo lo stile di vita sano e longevo degli abitanti delle Blue Zones (come appunto l'Ogliastra), che mette insieme nutrizione e coaching, per un equilibrio sano di corpo e mente.

Le pratiche si svolgono nelle due sale dedicate dell'hotel ogliastrino.