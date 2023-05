Fiumi di cocaina in Sardegna,indagini con microspie e telecamere

(ANSA) - CAGLIARI, 10 MAG - "È stata un'indagine complessa.

La maggior parte degli indagati viveva in campagna e sapeva come muoversi. Nascondeva la droga sempre in zone e luoghi diversi.

Per questa ragione abbiamo dovuto raffinare le tecniche di indagine: poca osservazione ma tante telecamere e microspie".

Cosi Fabrizio Mustaro, dirigente della Squadra mobile di Cagliari sulla maxi operazione antidroga che ha smantellato due organizzazioni criminali specializzate nello spaccio di cocaina in tutta la Sardegna.

"Disponevano di armi - sottolinea ancora Mustaro - i corrieri hanno organizzato rapine per impossessarsi della droga che invece dovevano custodire. In un caso abbiamo accertato anche un furto di armi a Capoterra". Quanto al sequestro di immobili e auto, il dirigente precisa: "Abbiamo accertato acquisti e scambi nel mercato immobiliare, dove investiva l'organizzazione a cui abbiamo sequestrato appartamenti, cinque auto di grossa cilindrata e un motociclo". (ANSA).