Cresce l'attesa a Olbia per il 20/o Rally d'Italia Sardegna

Manca poco meno di un mese all'avvio del Rally Italia Sardegna, edizione numero 20, e gli appassionati della disciplina automobilistica fremono in attesa che i motori si accendano per la tappa mondiale del WRC 2023. Anche per questa edizione, in programma dall'1 al 4 giugno, che rispetterà la tradizione e avrà un percorso a firma dell'ex campione del mondo Tiziano Siviero, è stato scelto il quartier generale di Olbia.

Sono 74 gli equipaggi iscritti alla gara organizzata dall'Automobile Club d'Italia con il supporto della Regione Sardegna e con un contributo del Comune di Olbia che ammonta a 270mila euro. "La nostra città sarà sede del quartier generale, del podio e del parco assistenza della manifestazione. Qui si terrà inoltre la prova speciale inaugurale "SSS1 Olbia-Cabu Abbas", trasmessa in diretta da RAI Sport e Sky, con un ritorno d'immagine di grande rilievo per il nostro territorio", afferma il sindaco Settimo Nizzi.

"Il Rally mondiale è una grande manifestazione sportiva, un consolidato attrattore turistico regionale ed un significativo vettore di promozione internazionale. Include eventi collaterali che faranno da sfondo all'evento e garantiranno un sicuro intrattenimento per gli amanti dei motori e non solo", conclude Nizzi.