Ad Alghero debutta il "Nautic Event Sardegna"

Dal 9 all'11 giugno Alghero diventerà la capitale del turismo nautico in Sardegna. Alla Banchina Dogana del porto algherese debutterà il "Nautic Event Sardegna", evento organizzato da Assonautica Nord Sardegna, in collaborazione con la Camera di commercio di Sassari, il Comune di Alghero e il Consorzio del porto di Alghero, che punta a promuovere l'offerta turristica integrata regionale a partire dai porti, marine e approdi.

La manifestazione è stata presentata oggi alla Camera di commercio di Sassari dal presidente dell'ente camerale, Stefano Visconti, il presidente di Assonautiva Nord Sardegna, Giovanni Conoci e il sindaco di Alghero, Mario Conoci.

"È un evento fieristico con cui vogliamo rappresentare la nautica da diporto turistica e abbiamo scelto Alghero per questa prima edizione perché Alghero è da sempre il simbolo del turismo in Sardegna", ha spiegato Giovanni Conoci.

Il Nautic Event guarda lontano e si propone come uno strumento di divulgazione per la conoscenza di tutto il territorio isolano, dalle coste alle zone interne. "Le coste e i territori interni della Sardegna devono essere interconnessi e rappresentati insieme nell'offerta turistica e per riuscire in questa promozione è necessario muoversi e crescere assieme, per questo Nautic Event è uno strumento importante", ha detto il sindaco di Alghero.

Nei tre giorni di eventi saranno proposti percorsi espositivi e narrativi per illustrare l'offerta integrata di servizi turistici della Sardegna, con protagonisti le marine e gli operatori di tutta l'isola.

Ci sarà spazio per il turismo diportistico, la nautica sostenibile, i parchi. E ancora numerose attività come il diving, le regate la Vela latina, le escursioni di trekking e biking, momenti di degustazione dei prodotti enogastronomici locali. Tutto nell'ottica di promuovere la Sardegna, dalle coste ai territori più interni e meno conosciuti.