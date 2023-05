A vela, in sup o in kayak per vivere il mare a Cagliari

Via alla seconda edizione di Vivi il Mare festival. Dal 25 al 28 maggio tra Marina Piccola e Su Siccu in programma la manifestazione, ideata e organizzata dall'Asd Arcipelaghi con il sostegno della Fondazione di Sardegna e del Comune di Cagliari. Tema di quest'anno: le onde.

Il festival è dedicato alla cultura del mare, alla sostenibilità ambientale e agli sport acquatici. Diciassette le realtà coinvolte tra associazioni sportive, culturali e aziende.

"Le Onde si propagano come flusso irrefrenabile nel tempo e nello spazio; possono essere surfate e farci procedere con velocità e divertimento, ma possono anche venirci contro e metterci in difficoltà, pretendere sapienza e coraggio; insomma le onde sono belle metafore del movimento e dell'andamento dell'esistenza umana", spiega la direttrice artistica e sportiva, Giulia Clarkson, ideatrice del festival assieme a Francesca Savona. L'esordio è dedicato, nella mattina di giovedì 25, alla sostenibilità ambientale del mare e delle coste, con il coinvolgimento dell'Istituto superiore nautico Buccari e Medsea foundation.

Da venerdì 26 fino a domenica 28 spazio alle prove aperte in mare, dalle 10 del mattino alle 13 sullo specchio di mare tra il Windsurfing Club e Martina Piccola. Oltre alle derive a vela, windsurf, kayak e sup, quest'anno sarà possibile provare la nuova specialità wing e l'apnea. Le attività saranno aperte a tutti, a partire dai 6 anni di età. Anche quest'anno, avranno accesso privilegiato alle attività i bambini delle case famiglia gestite dalla Fondazione Domus De Luna Onlus. Nei pomeriggi, sempre da venerdì 26 a domenica 28, il festival si sposta a Su Siccu, sui cabinati a vela messi a disposizione da Cagliari Sailing Charter. Torna il laboratorio di Nodi e cime. Le novità di questa edizione sono Carteggio e strumenti di bordo e Onde, venti e il clima che cambia. Saranno anche giornate di letteratura, musica e teatro. Con spettacoli dedicati a onde e mare.