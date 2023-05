A Ozieri i Carabinieri insegnano la legalità agli studenti

Sono tornati tra i banchi di scuola non per studiare, ma per insegnare la legalità a bambini e ragazzi. I carabinieri della Compagnia di Ozieri, applicando un accordo siglato tra l'Arma e il ministero dell'Istruzione, hanno incontrato gli studenti delle scuole del Logudoro, andando nelle aule per diffondere la cultura della legalità fra i più giovani: 20 incontri dall'inizio dell'anno, con 2.158 studenti e 169 docenti, partendo dagli alunni delle classi quinte delle elementati, coinvolgendo poi gli studenti delle medie e delle superiori.

Veri e propri dibattiti in cui il capitano Gabriele Tronca, comandante della Compagnia di Ozieri, e i comandanti delle varie Stazioni, hanno trattato con i giovani di Ozieri, Mores, Ittireddu, Ardara, Nughedu San Nicolò, Tula, Oschiri, Berchidda, Pattada, Buddusò e Alà dei Sardi, i più svariati argomenti che riguardano la cultura della legalità e il rispetto delle regole nella società civile.

I militari hanno così parlato, rispondendo anche alle tante domande dei ragazzi, di temi come il bullismo e il cyber bullismo, il rispetto dell'ambiente e la difesa del territorio, l'uso consapevole di internet e dei più diffusi social network, l'assunzione delle sostanze stupefacenti e l'abuso delle sostanze psicoattive consentite come alcol e sigarette, l'educazione alla sicurezza stradale e i comportamenti virtuosi alla guida.