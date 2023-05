Studenti di Medicina volontari nella lotta contro il cancro

I futuri medici scendono in campo a fianco della Fondazione Airc per sensibilizzare le fasce di età più giovani sull'importanza della ricerca sul cancro e come quest'ultima permetta di avere terapie sempre più efficaci e personalizzate per i pazienti.

Per farlo i futuri professionisti della salute, soci dell'Associazione Dipartimento Medico, in collaborazione con l'Università degli Studi di Cagliari e l'Azienda ospedaliera Universitaria, organizzeranno il 12 maggio due stand al Policlinico Universitario di Monserrato e al Blocco I della Facoltà di Medicina e Chirurgia, dalle 8:30 alle 19:30.

Per chi volesse, inoltre, sarà possibile effettuare una donazione di 18 euro per ricevere "L'Azalea della Ricerca", un fiore speciale e simbolo di queste giornate da offrire in occasione della Festa della Mamma del 14 maggio o a chiunque si desideri. L'importo ricavato sarà totalmente donato alla Fondazione Airc a sostegno dei ricercatori impegnati sul territorio a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie sempre più efficaci per i tumori.