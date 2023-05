Alghero, sequestrate 60 borse con false griffe

La Guardia di finanza della Compagnia di Alghero ha sequestrato 62 borse contraffatte e denunciato un ambulante che le vendeva sul lungomare della cittadina catalana.

La merce era esposta su un telo steso sul selciato e il commerciante non è stato in grado di giustificarne la provenienza né di fornire la documentazione che ne attestasse l'acquisto.

I finanzieri hanno appurato che le borse riportavano, in modo ingannevole, noti brand di moda quali "Michael Kors", "Chanel", "Prada" e "Yves Saint Laurent". La merce con le griffe contraffatte è stata sequestrata e sono state perquisite l'auto del commerciante, parcheggiata lì vicino ,e la sua abitazione.

All'uomo, che vendeva per strada senza l'autorizzazione, sono stati sequestrati altri 20 articoli di pelletteria.

Il commerciante è stato denunciato per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi e ricettazione.