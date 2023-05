A Oristano festival dello sviluppo sostenibile con Vecchioni

I temi della sostenibilità, con un focus su giovani e Mezzogiorno, al centro di una tre giorni a Oristano. Incontri, tavole rotonde, approfondimenti con autorevoli personalità, laboratori, musica, escursioni sono l'occasione per sviluppare la tematica dal punto di vista ambientale, economico e sociale: "Sogna, ragazzo, sogna", Festival dello sviluppo sostenibile promosso da Legacoop Sardegna e Dromos, è in programma dal 19 al 21 maggio e si inserisce all'interno della manifestazione nazionale in programma dall'8 al 24 maggio. Il titolo è preso in prestito da un brano di Roberto Vecchioni, ospite d'eccezione con un concerto gratuito in piazza Eleonora venerdì 19 (alle 21,30).

L'iniziativa è stata presentata dal sindaco di Oristano Massimiliano Sanna, col presidente di Legacoop Sardegna Claudio Atzori, il direttore artistico di Dromos Salvatore Corona e Gabriele Chessa, presidente territoriale Legacoop. Si parla di "Sostenibilità e Mezzogiorno" in piazza Corrias il 19 alle 10 con i contributi tra gli altri, dei presidenti dei Cru (Consigli Regionali Unipol) di Campania (Peppe Oliviero) e Sicilia (Monica Genovese) e del presidente nazionale Fausto Sacchelli. Dalle 15.30 il tema sarà "Credito e finanza sostenibili per i giovani, pari opportunità di generazioni, di genere e di territorio, verso una nuova geografia finanziaria". Tra i relatori, Michele Vietti (presidente dell'Anfir, associazione nazionale finanziarie regionali), Patrizia Tettamanzi (professoressa ordinaria di Economia Aziendale e Sustainability Management presso la Liuc, Università Carlo Cattaneo.

Sostenibilità e autonomia differenziata sono le coordinate lungo le quali si snoderà la terza serie di contributi in agenda per la giornata inaugurale di venerdì 19 a partire dalle 17.30. E' dedicata ai giovani la giornata di sabato 20 maggio che si aprirà alle 9.30 con un focus sul futuro possibile, giovane e sostenibile. In piazza Corrias verrà aperto uno spazio espositivo che ospiterà i laboratori sullo sviluppo sostenibile realizzati dalle scuole coinvolte. In programma anche un laboratorio con la partecipazione dello street artist Manu Invisible.