Rinnovati vertici Sogaer, ma la Regione non vota il bilancio

L'assemblea dei soci della Sogaer, società di gestione dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, rinviata la scorsa settimana e convocata per il rinnovo dei vertici aziendali, è stata scenario oggi, come atteso, per la battaglia in corso sulla cosiddetta privatizzazione dello scalo del capoluogo.

Regione Sardegna (0,72% delle quote), Sfirs (3,43%) e Confcommercio Sud Sardegna (0,05%) si sono astenute nella votazione del bilancio 2022 della società di gestione, ma il documento finanziario è passato in ogni caso, con la maggioranza assoluta pari al 95,6% del capitale sociale.

L'assemblea dei soci ha anche rinnovato i vertici in scadenza: riconfermata la presidente Monica Pilloni, mentre il nuovo amministratore delegato, al posto di Renato Branca, è Marino Piga (un passato in Saras e ad di Sogaer Security, ruolo che manterrà), che entra anche a far parte del Cda.

La partita della Regione, che con l'assessore dei Trasporti Antonio Moro si è espressa chiaramente nei giorni scorsi contro la società di gestione unica per i tre aeroporti sardi, guidata da F2i, si è giocata anche con la scelta del nuovo rappresentante dell'amministrazione dentro il cda della società: la decisione è ricaduta su Gabriella Massidda, attuale segretaria generale della Regione ed ex dg dell'assessorato del Trasporti.

Nel cda sono stati confermati anche Giorgio Delpiano e Giorgio Efisio Demurtas.