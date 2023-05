Cagliari: Falco operato al menisco, stagione finita

Stagione finita per l'attaccante del Cagliari Filippo Falco, che oggi è stato sottoposto ad intervento chirurgico di meniscectomia esterna al ginocchio sinistro.

L'operazione, eseguita a Bologna dallo specialista Mirco Lo Presti, è perfettamente riuscita. Campionato sfortunato quello del giocatore ex Lecce: tra infortuni e ricadute ha disputato con la maglia rossoblù solo 11 gare senza nemmeno un gol.

Pericolo scongiurato, invece, per Nandez, uscito zoppicante al 19' della sfida tra Cagliari e Perugia. Lo staff medico ha accertato che non ci sono complicazioni: solo una contusione. Il giocatore oggi alla ripresa degli allenamenti ha lavorato da solo. Ma già da domani potrebbe, almeno parzialmente, aggregarsi al gruppo: Ranieri spera di averlo a disposizione per la gara di sabato contro il Palermo.