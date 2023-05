Caduto dal trattore, ex deputato Manca muore dopo 4 giorni

È morto dopo quattro giorni di agonia in ospedale a Sassari, Angelo Raffaele Manca, ex sindaco di Norbello, nell'Oristanese, ed ex deputato del Pd nel 1994, rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto a Norbello il 4 maggio scorso.

L'uomo, 79 anni, stava ritornando a casa a bordo del trattore, percorrendo una strada di campagna in località Domusnovas Canales, frazione di Norbello, quando a causa di una sterzata il mezzo agricolo si è ribaltato. Il 79enne è stato sbalzato dal trattore e dopo un volo di alcuni metri è finito a terra, battendo la testa e perdendo i sensi. Immediata la richiesta di soccorso e l'arrivo sul posto dei carabinieri e del 118. Viste le gravi condizioni in cui versava l'ex deputato, è arrivato l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale di Sassari, dove oggi pomeriggio è deceduto.