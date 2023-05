Basket: la Dinamo chiude al 5/o posto, playoff contro Venezia

Nessun miracolo a Milano per la Dinamo. Ieri sera la squadra biancoblu nell'ultima gara della regular season di LBA, ha perso 79-67 in casa della prima della classe Olimpia, cedendo così alla Reyer Venezia il quarto posto in classifica e di conseguenza il vantaggio del fattore campo nella sfida dei quarti dei playoff che si disputerà proprio fra i sassaresi e i lagunari, con le prime due partite in programma in Veneto sabato 13 e lunedì 15 maggio.

Pur perdendo, contro l'Olimpia la Dinamo ha dimostrato di essere in forma playoff: i ragazzi di coach Piero Bucchi hanno giocato una grande partita, imbavagliando per lungo tempo l'attacco di Milano, chiudendo in vantaggio il primo (18-9) e il secondo quarto (34-32) e arrendendosi solo pochi minuti prima della sirena finale davanti alla potenza del roster infinito delle scarpette rosse.

Alla Dinamo è mancato soprattutto l'apporto di Dowe, limitato fin dal primo quarto dai falli, e di Jones che ha faticato a trovare punti. Buona la prova del centro Stephens (13 punti) e del solito Kruslin (13 punti).

La sconfitta fa sfumare il quarto posto in classifica per i sassaresi, raggiunti e superati da Venezia che ha vinto facile contro Treviso.

La griglia dei playoff mette contro proprio Venezia e Sassari, con i veneti che potranno contare del vantaggio fattore campo per l'eventuale quinta partita della sfida.

Dopo le prime due partite, giovedì 18 si giocherà al PalaSerradimigni di Sassari, così come l'eventuale quarta gara, sabato 20.

Se le squadre dovessero andare sul 2-2 la serie si concluderà a Venezia lunedì 22 maggio. Chi guadagnerà la semifinale dovrà affrontare la vincente della sfida tra EA7 Emporio Armani Milano e Carpegna Prosciutto Pesaro.