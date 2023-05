Tennis: Djere ko, Humbert vince il Sardegna Open

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAG - Ugo Humbert primo re del Sardegna Open, il nuovo Challenger 175 che in Italia ha esordito a Cagliari. Il mancino di Metz ha battuto Laslo Djere, serbo numero 70 al mondo. Una battaglia lunga più di tre ore. Humbert si è aggiudicato il torneo al terzo set in rimonta : 4-6; 7-5; 6-4.

Il serbo aveva eliminato ieri in semifinale la testa di serie numero 2, lo statunitense Ben Shelton. Mentre il francese aveva fatto fuori il giapponese Taro Daniel in oltre quattro ore nel match più lungo della storia dei Challenger in Europa, sfiorando anche il record mondiale di durata.

E anche oggi sul Centrale del Tennis club Cagliari la partita è stata lunga ed equilibrata. Humbert è partito bene nel primo set con un parziale di tre a zero. Ma Djere lo ha subito affiancato sul tre pari andando poi a vincere il parziale per 6 a 4.

Mini rimonta anche nel secondo set, ma questa volta Humbert ha trovato maggiore continuità e pericolosità soprattutto con il dritto. E alla fine è arrivato il sette a cinque. Nella frazione conclusiva estenuante testa a testa con game spesso ai vantaggi.

Djere, affossato da una lunga serie di doppi falli, si è però perso sul più bello. E Humbert ha piazzato l'allungo decisivo proprio quando l'andamento della gara faceva presagire una coda al tie break.

Nel doppio vittoria di Alexander Erler-Lucas Miedler contro Maximo Gonzalez-Andres Molteni 7-6, 6-3.

Per Djere il premio fair play della Città metropolitana di Cagliari. Il serbo ha giocato tre finali in Sardegna, ma ne ha vinta solo una, quella dell'Atp 250 di Pula. A Cagliari due finali, entrambe perse. (ANSA).