Tennis: Binaghi, "bene Cagliari, futuro con stelle in più"

(ANSA) - CAGLIARI, 07 MAG - "Il torneo a Cagliari sarà sicuramente il primo di una lunga serie: siamo soddisfatti dell'alta qualità di gioco, visto che stiamo parlando di fatto di un livello almeno pari a un Atp 250. In futuro pensiamo di mettere a punto qualcosa: quest'anno abbiamo offerto le wild card agli italiani. Va bene, ma bisogna anche capire se poi vengono. Il torneo gemello in Francia ha qualche stella in più perché hanno utilizzato le wild card ad esempio per Murray e Paul, che è tra i top 20". Così il presidente della Federazione tennis e padel (Fitp) Angelo Binaghi, nel corso della finale tra Djere e Humbert per il titolo del Sardegna Open, il nuovo Challenger 175 che ha esordito in Italia proprio a Cagliari.

Gli italiani? "Pensavo che Musetti e Sonego venissero - ha detto Binaghi - ha inciso il fatto che hanno perso presto e magari proprio per questo hanno preferito tornare in officina anziché giocare un altro torneo. Proprio questo è il punto. Si tratta di capire se è il caso di seguire l'esempio dei francesi per privilegiare lo spettacolo con quei due-tre giocatori in più che possono far crescere il torneo".

Ancora su Cagliari: "È la prima esperienza, ma è importante che il nome e l'affidabilità della sede circolino nel circuito".

Altre novità per la prossima stagione? "Stiamo pensando a un torneo anche con le donne - ha detto il presidente della Fitp - e a una formula con una sessione unica senza il serale".

E ora Roma: "Siamo soddisfatti per la massiccia presenza di azzurri con una ventina di partecipanti tra atleti e atlete", ha concluso Binaghi. (ANSA).