Dissesto via Dettori, arrivano 500mila euro per commercianti

(ANSA) - CAGLIARI, 06 MAG - Un po' di respiro per le attività commerciali chiuse da quattro mesi dopo i crolli in via Dettori, nel quartiere della Marina. In arrivo, attraverso il Comune, i 500mila euro stanziati dalla Regione. Il consiglio comunale di Cagliari ha approvato il bilancio di previsione 2023-2024-2025.

E con l'iscrizione dei fondi nel documento contabile può formalmente dare il via al bando per i contributi alle aziende commerciali danneggiate dai dissesti.

"È il primo atto che l'amministrazione adotta dopo l'approvazione del Bilancio - evidenzia il sindaco Paolo Truzzu - e questo vuole essere un segnale preciso". Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive sottolinea che "già dai primi giorni della settimana prossima, con l'assistenza tecnica incontreremo gli operatori danneggiati per fare il punto sulle diverse specifiche situazioni. Faremo in modo che il bando sia pensato in modo perfettamente aderente alle realtà di via Dettori, sulla base dei precisi indirizzi impartiti dalla RAS al momento dello stanziamento".

L'assistenza tecnica, affidata alla RTI Interforum Srl e P.A.

Advice Spa, ha il compito di incontrare gli operatori danneggiati per registrare le diverse problematiche dei danni subiti e sulla base di ciò predisporre un bando per l'erogazione dei contributi. La RTI dovrà inoltre dare assistenza tecnica alle imprese nella presentazione delle domande, supporto agli uffici comunali nell'istruttoria delle pratiche, nella concessione dei contributi e nella rendicontazione."Con questo percorso condiviso ci si ripromette nel quadro della trasparenza di una procedura pubblica - puntualizza l'assessore Sorgia - di ottimizzare i contenuti del bando e la tempistica di erogazione e rendicontazione". (ANSA).