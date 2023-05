Calcio: Cagliari, accesso playoff blindato col 5-0 a Perugia

Una vittoria contro il Perugia con cinque reti di scarto in trasferta che fa pensare ai tempi di Riva e Boninsegna. Quando il Cagliari sbancò Varese con un 6 a uno storico. Al di là della soddisfazione della cinquina, la squadra di Ranieri ha ottenuto quello che cercava: tre punti che la riportano addosso al quarto posto, occupato dal Sudtirol. Una posizione che è ormai l'obiettivo dichiarato dei rossoblù: arrivare quarti significherebbe saltare il preliminare dei playoff. E disputare la semifinale con la seconda in casa. Roba non da poco per cercare di afferrare la serie A all'ultimo respiro.

Il successo del Curi serve a riportare anche Lapadula (doppietta) in cima alla classifica cannonieri: l'italo peruviano è stato decisivo e spietato quando si è trattato di sbloccare la gara. E anche in questo caso è stata fondamentale la presenza al suo fianco di un altro attaccante Prelec: proprio il movimento del partner sul cross di Mancosu ha messo in crisi portiere e difensori consentendo a Lapadula di battere a rete con comodità da solo. Poi Mancosu. Decisivo il suo ritorno in campo: per l'assist e per il super gol che di fatto ha chiuso la partita nel primo tempo. Un pallonetto che entra di diritto tra le reti più belle della storia del Cagliari. Importante anche il gol "sporco" di Azzi. Un cross diventato due a zero, ma non è una novità: l'italo brasiliano aveva colpito allo stesso modo anche all'esordio in maglia rossoblu.

Il Cagliari celebra anche la prima marcatura tra i professionisti di Kourfalidis, giocatore scovato in Grecia e poi allevato nelle giovanili rossoblù. Tra i grandi "Kourfa" aveva già realizzato un gol con la maglia del Foggia contro la Nocerina, ma era in serie D. Altro risultato importante: lo zero nella casella gol subiti. Questa volta, nessuna distrazione: il Cagliari ha difeso sino all'ultimo secondo l'imbattibilità di Radunovic. Perchè - questo il credo di Ranieri - le partite si vincono con una retroguardia solida e tirando in porta. Unica nota stonata l'infortunio di Nandez: staff medico al lavoro per capire di che cosa si tratta.