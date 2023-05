Tennis: Humbert e Galan in semifinale al Sardegna Open

Il francese Humbert e il colombiano Galan sono i primi semifinalisti del Challenger 175 Sardegna Open a Cagliari. Sabato pomeriggio saranno uno contro l'altro per giocarsi l'accesso alla finale di domenica. Per gli altri due nomi bisogna ancora attendere l'esito degli incontri tra l'australiano Kokkinakis e il serbo Djere e tra lo statunitense Shelton e l'azzurro Zeppieri.

Match da record europeo di durata, quello tra Humbert e Daniel: quattro ore e tredici minuti di battaglia al campo centrale del Tennis club. Il giapponese ha vinto al tie break il primo set. Ma il transalpino ha restituito il dispiacere nella seconda frazione aggiudicandosi anche lui il tie break. Nel set decisivo vince, ma non di molto (6-4), il mancino francese.

"Sono ancora fresco - ha scherzato il numero 77 Atp, ma top-30 meno di due anni fa, dopo il match più lungo della sua carriera -. Sono fiero di me stesso e di come ho saputo vincere questa partita. Esserci riuscito è una sensazione incredibile. Voglio fare i complimenti al mio avversario: per mettere in piedi una battaglia simile è necessario essere in due".

Non facile la vittoria del numero 100 al mondo, il colombiano Galan contro il croato Gojo. Servizio a quasi duecento all'ora per tutti e due (Gojo è il re degli ace del torneo), il match è andato avanti tra alti e bassi con una buona partenza di Galan: 6-3 nel primo set. Poi la risposta di Gojo (4-6), con Galan che al terzo accumula uno svantaggio di 3-1. Quindi il colpo di reni con cinque game vinti uno dietro l'altro per il 6-3 conclusivo.