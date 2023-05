Sos dei bambini a Monte Claro, il cigno Ugo non nuota più

Ugo, il cigno bianco del parco di Monte Claro, sta male. Non riesce più a camminare e a nuotare. È l'sos lanciato sui social dal consigliere comunale del Pd Fabrizio Marcello. La segnalazione arriva dai bambini che frequentano il parco cagliaritano, preoccupati perchè da qualche tempo Ugo non è più lo stesso. Il problema? Ha una gamba gonfia. E non riesce più a fare quello che faceva prima. "Mi appello al sindaco della città Metropolitana di Cagliari - scrive Marcello - attivi subito le necessarie autorizzazioni affinché il cigno sia preso in carico dal servizio veterinario per le cure immediate. Forza Ugo".