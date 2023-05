Restyling in 30 scuole dell'area di Cagliari, 50mln disponibili

Ventotto interventi in 30 edifici scolastici, 8 conuni interessati, investimenti per 50 milioni di euro. A Cagliari prevista la riqualificazione e il rilancio di istituti storici come il Martini e il Riva. Ma il restyling riguarderà anche le scuole Buccari, Convitto di via Pintus, il Convitto di via Manno, De Sanctis-Deledda, l'Eleonora d'Arborea, l'Euclide, liceo artistico, Giua, Meucci di via Bainsizza, Michelangelo via Belgrano, via Grandi, via Melis, Pacinotti, Pertini, Siotto Pintor di viale Trento.

Il piano è stato presentato dal sindaco metropolitano Paolo Truzzu nella sede dell'ex Bacaredda, istituto Scano-Bacaredda, altra storica scuola cagliaritana. "Il Bacaredda - ha detto Truzzu - sarà una delle poche scuole che potrà ottenere il Cpi, il certificato di prevenzione incendi". Saranno effettuati lavori di adeguamento alle norme nell'istituto Scano di via Cabras. Gli interventi riguardano l'adeguamento sismico e la prevenzione incendi, l'efficientamento energetico, il miglioramento della qualità dell'aria interna e del comfort sia termico che visivo, anche attraverso l'utilizzo dei colori come fattori caratterizzanti dello spazio didattico. "Una bella scuola - ha detto Truzzu - fa stare bene gli studenti e i docenti".

Due interventi intesseranno l'istituto Brotzu (riqualificazione energetica e adeguamento alle norme) e il Primo Levi di Quartu Sant'Elena (manutenzione straordinaria e adeguamento normativa antisismica). A Monserrato sarà riqualificata e messa in sicurezza la palestra dell'istituto Gramsci. Risorse per oltre 3 milioni di euro andranno alla manutenzione straordinaria del liceo scientifico Pitagora di Selargius. A Elmas un primo intervento trasformerà parte dei locali dell'ex provveditorato agli studi in alloggi per convittori, mentre un altro riqualificherà e metterà in sicurezza la palestra dell'istituto Duca degli Abruzzi.

Lavori di adeguamento alle norme saranno realizzati negli istituti Giua di Assemini e Mattei di Decimomannu. Un ulteriore intervento, già realizzato di recente, include il rinnovo di sei laboratori linguistici con nuovi arredi e tecnologie di ultima generazione negli istituti Azuni di Cagliari, Atzeni di Capoterra, Giua di Assemini, Mattei e Decimomannu (2 laboratori) e nel liceo classico e linguistico Motzo di Quartu.

Tutti i lavori prenderanno il via tra maggio 2023 e l'inizio del 2024, e sono finanziati con fondi Iscola@, Pnrr, Piano di Sviluppo e Coesione, e con risorse proprie della Città Metropolitana di Cagliari. "Sono interventi che hanno come obiettivo prioritario la messa in sicurezza degli edifici scolastici, ma rispondono anche alla necessità crescente di rendere le nostre scuole al passo con i tempi", sottolinea il consigliere metropolitano delegato all'Edilizia Scolastica e Patrimonio Alessandro Balletto. Gli edifici che ospitano gli istituti di istruzione superiore della Città Metropolitana di Cagliari sono in totale 55, mentre gli studenti che attualmente li frequentano sono 22.237.