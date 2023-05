Legambiente e gli studenti dell'Angioy rigenerano 24 pc

Ventiquattro computer portatili destinati alla discarica sono stati riparati, rigenerati, resi perfettamente funzionanti e saranno donati alle scuole cittadine. A compiere quello che nell'era del consumismo sfrenato può sembrare un piccolo miracolo, sono stati gli studenti dell'Iti Angioy di Sassari, nell'ambito del progetto "Riciclo e utilizzo", inserito nei Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento in collaborazione, i famigerati Pcto.

I 24 computer sono stati consegnati simbolicamente all''Ispettorato del lavoro di Sassari e a Legambiente, che li metterà, appunto, a disposizione delle scuole. Una cerimonia ufficiale si è svolta all'Istituto Angioy, alla presenza del dirigente scolastico Luciano Sanna, di Sabrina Fenu, responsabile del Pcto, Michele Meloni per Legambiente Sardegna, dell'assessore all'Ambiente del Comune di Sassari Antonello Sassu. E' lo stesso assessore a fine mattinata a consegnare ai ragazzi coinvolti nel progetto gli attestati che certificano la loro attività e che arricchiranno i loro curricula.

"Riciclo e utilizzo è progetto i cui artefici siete voi studenti dell'Iti Angioy. Avete fatto un'opera molto bella e apprezzabile sotto tutti i punti di vista per la collettività - ha detto il preside Sanna - Oggi i computer sono pochi, 24, però sono un inizio. Voi studenti e studentesse avete le capacità per poter fare ancora meglio".