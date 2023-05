Le atmosfere di Mille e una notte per la rassegna1 €uro Fe

Con dieci spettacoli che portano in scena le espressioni più giovani e innovative del teatro sardo e con le atmosfere magiche de "Le Mille e una Notte", il 9 maggio si alza il sipario di 1 €uro Festival,, la storica rassegna di Akròama ideata e diretta da Lelio Lecis per avvicinare le nuove generazioni al teatro. La rassegna, nata nel 1999 e seguita da un pubblico curioso di conoscere le produzioni emergenti del teatro isolano, sarà ospitata al Teatro delle Saline di Cagliari e si concluderà il 10 giugno.

Il primo appuntamento del 9 e 10 maggio, alle 21, propone le atmosfere sognanti di "Alì Babà e i quaranta ladroni" scritto e diretto da Elisabetta Podda, presidente di Akròama. "La grande risposta alla campagna abbonamenti conferma che c'è tanto desiderio di stare insieme e condividere storie - sottolinea - Nonostante il post pandemia, notiamo il bisogno di riappropriarsi della socialità attraverso il teatro. La nuova rassegna risponde a questa richiesta con compagnie che propongono danza, teatro, storie classiche o contemporanee, favole, drammi attuali e tanta poesia". Si prosegue la settimana successiva, e tra i titoli in calendario c'è la prima assoluta di "Ring, storie di coppia".

Tutti gli spettacoli saranno anticipati alle 20.30 da "Racconti", brevi performance per la regia di Lelio Lecis e Simeone Latini. Venerdì 12 e sabato 13 maggio in scena la compagnia cagliaritana Oltrenotte con "Simposio del silenzio". Terzo appuntamento con "Casa Rosmer", martedì 16 e mercoledì 17 maggio. Il 19 e 20 protagonista la compagnia genovese Lunaria Teatro con "Lunaria"; il 23 e 24 Abaco Teatro in "Ottavio Bottecchia; il 26 e 27 il Teatro Sassari propone "Il Giudice"; il 30 e 31 è il turno di "Ring, storie di coppia". Il settimo appuntamento vedrà sul palco il 2 e 3 giugno la Scuola d'arte drammatica nell'esito scenico diretto da Marta Proietti Orzella "La morte di Pietro"; a seguire Mycras nel magic show "Qualcosa di insolito". Chiude il cartellone "Sola, sola, sola", spettacolo di teatro e danza di Marina Claudio con Ignazio Chessa.