Basket: Dinamo a Milano per mantenere 4/o posto per i playoff

Ultima gara della regular season coi brividi per la Dinamo Banco di Sardegna. Domenica pomeriggio i biancoblu giocheranno alle 18 al Mediolanum Forum di Assago contro i padroni di casa dell'Olimpia Milano, prima in classifica, e tenteranno la doppia impresa. Vincendo i sassaresi sarebbero certi di chiudere al 4/o posto in classifica e, se Tortona perdesse a Pesaro, conquisterebbero addirittura il 3/o posto, alle spalle delle corazzate Virtus Bologna e la stessa Olimpia.

Una sconfitta a Milano, invece, per quanto preventivabile, metterebbe a rischio l'attuale quarto posto: Venezia, che insegue a soli due punti, vincendo aggancerebbe la Dinamo e la supererebbe per differenza canestri, guadagnando così il vantaggio del fattore campo nella prima sfida dei playoff che vedrebbe contrapposte proprio Banco di Sardegna e Reyer. Un intreccio di coincidenze che non spaventano il coach della Dinamo, Piero Bucchi: "Loro si giocano il primo posto in classifica mentre noi vogliamo mantenere la nostra quarta posizione. La squadra va a Milano consapevole delle molte difficoltà ma sapendo di aver fatto un buon lavoro e volendo conservare la nostra posizione in classifica", dichiara il coach che proprio domenica toccherà le 750 presenze da allenatore in serie A.

Al di là di quello che sarà il risultato a Milano, i biancoblu sono concentrati sui playoff: "Mentalmente è un po' strano, da una parte i giocatori vogliono aspettare i playoff, dall'altra bisogna arrivarci pronti. Abbiamo fatto una programmazione di allenamento mirata per arrivare al meglio. Fisicamente stiamo recuperando, dovremmo arrivare a posto per la partita con tutti i giocatori. Spero e siamo fiduciosi di poter fare una gara al completo", spiega Bucchi, che nell'ultima gara aveva dovuto fare a meno degli infortunati Robinson e Raspino.

Dinamo quindi pronta per il rush finale dopo una lunga stagione: "Credo che la squadra abbia fatto uno sforzo notevole, un basket divertente oltre che produttivo. C'era la voglia di essere sempre competitivi e questa è una cosa che mi rende molto contento. Ora vogliamo fare un finale di stagione importante".