Banca di Cagliari, 6,7mln di utile nel 2022 e bis per Cda

(ANSA) - CAGLIARI, 05 MAG - Oltre 3mila soci, più di 28 milioni di fondi propri, 5.959 clienti, 6,7 milioni di utile netto e patrimonializzazione rispetto ai prestiti al 18.35%.

Sono questi i principali numeri del bilancio 2022 della Banca di Cagliari, presentati ieri all'assemblea dei soci e che certificano la propensione della Banca nel percorso di crescita e di sostegno all'economia dell'area vasta cagliaritana, quindi verso le imprese e le famiglie, e voler investire per crescere e svilupparsi e andare oltre la crisi pandemica e il conflitto in Europa.

L'assemblea ha poi rinnovato gli organi sociali. Alla presidenza del consiglio di amministrazione è stato confermato Aldo Pavan, vicepresidenti Gianmarco Dotta e Giovanni Locci, sono inoltre stati confermati i consiglieri Fabio Onnis, Louise Pinna e Massimiliano Vacca; al suo primo mandato la commercialista Roberta Manca.

"I risultati economici e finanziari sono andati al di là di ogni più rosea previsione - ha detto Pavan - l'utile di esercizio, infatti, ammonta a poco meno di 7 milioni; tale dato, a dir poco eccellente, può essere meglio confrontato con quelli del 2019 e 2018 (rispettivamente: 2.307 e 2.743) piuttosto che con quelli del 2021 e 2020 (rispettivamente: 624 e 769) in quanto gravati dalle eccezionali rettifiche dei crediti conseguenti alla crisi pandemica e all'esercizio di verifica condotto dalla BCE sulla qualità degli attivi. Grazie anche ad alcune cessioni, è stato di molto ridotto il peso in bilancio dei crediti deteriorati: il rapporto tra deteriorati e impieghi lordi scende dall'11,11 al 7,31% (GrossNPL), quello tra deteriorati netti e capitale primario dal 63,06 al 38,13% (Texas Ratio)". (ANSA).