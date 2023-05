Claire Simon, nei miei film racconto la realtà del mondo

DI MARIA GRAZIA MARILOTTI

E' tra le protagoniste del rinnovamento del cinema del reale d'oltralpe e ha contribuito anche alla nascita di questa definizione. Claire Simon, ospite internazionale, è stata accolta con grande entusiasmo al Carbonia Film Festival da un numeroso pubblico. Inglese di nascita, cresciuta in Francia, regista di documentari e film di finzione, ha dato il via alla rassegna nella città del Sulcis. Quattro giornate, fino al 7 maggio, dedicate al cinema del reale tra proiezioni, incontri e masterclass, con al centro i temi del lavoro, migrazioni, ma anche territorio e nuove generazioni.

La cineasta, che nella sua lunga carriera ha aperto uno spaccato su piccole e grandi storie del quotidiano, ha incontrato i ragazzi e le ragazze del progetto Carbonia Cinema Giovani, insieme agli studenti e alle studentesse delle scuole del territorio. Al centro dell'incontro il film "Giovani solitudini", un documentario che racconta l'adolescenza in una discussione aperta e intima con gli alunni di una scuola nella periferia di Parigi. Momento clou è stata la proiezione, a cui ha fatto seguito il dibattito, del suo "Il figlio del droghiere, il sindaco, il paese e il mondo".

Simon per tre anni compie un lavoro di osservazione della vita del villaggio agricolo di Lussas, documentando la quotidianità e la genesi della piattaforma streamingTënk, nata proprio a Lussas e dedicata al documentario d'autore. "Film che fa riflettere su quanto la spinta idealistica e la progettazione culturale possano scontrarsi con la realtà di un mondo complesso e di difficile lettura", spiega Francesco Giai Via, direttore artistico del Festival.

"Amo dare vita a film che raccontano le realtà del mondo, delle grandi come delle piccole realtà, a loro volta attraversate dal mondo - svela la regista - Quella del borgo agricolo di Lussas, al centro del mio film, come quella di Carbonia, con la sua vocazione industriale. Io stessa - confessa Simon - sono cresciuta in un villaggio del sud della Francia. I villaggi, i piccoli centri, si aprono alle realtà esterne, ad esempio con le feste di paese, importante momento di accoglienza e confronto. Ogni realtà - chiarisce - nasconde storie di grande umanità da portare alla luce, momenti di scambio e confronto, quello con i giovani non deve mai mancare".