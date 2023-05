Tennis: Sardegna Open, pattuglia azzurra perde Travaglia e Nardi

Giannessi, Pellegrino, Zeppieri e Bellucci. Sono i quattro azzurri rimasti ancora in gara al Sardegna Open, gli ATP Challenger 175 in corso da lunedì scorso sui campi del Tennis club Cagliari. Oggi la pattuglia è destinata ad assottigliarsi per il derby che promuoverà e boccerà uno dei due tra Zeppieri e Bellucci. Fuori negli incontri notturni di ieri Travaglia e Nardi al termine di due battaglie di tre set, lunghe oltre due ore e per certi versi simili: entrambi si sono trovati in vantaggio di un break nel set decisivo.

Travaglia ad esempio sembrava aver preso le misure del croato Gojo (che ha avuto un match-point nel tie-break del secondo set) e invece si è spento dopo aver mancato una palla del 5-2 nel terzo, perdendo gli ultimi quattro game della partita e arrendendosi per 6-3 6-7 6-4.

Poi a salutare è stato il giovane Nardi, classe 2003, bravo a combattere con un giocatore in grande ascesa come l'ungherese Marozsan: 6-3 4-6 6-4.

Oggi big in campo: nell'ultimo incontro del pomeriggio l'esordio della prima testa di serie Yoshihito Nishioka, nella sessione serale quello del secondo favorito Shelton.

Curiosità anche per il doppio che chiuderà il programma: fra i protagonisti ci sarà il greco Petros Tsitsipas, fratello di Stefanos.