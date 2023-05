Tennis, al Sardegna Open ok Zeppieri, fuori Nishioka e MacDonald

Fuori la prima e la terza testa di serie al Sardegna Open di tennis a Cagliari. Il favorito numero uno, il giapponese Nishioka, 34 Atp, cade sotto i colpi del colombiano Galan. Mentre MacDonald crolla addirittura in soli due set (6-2, 6-3) di fronte all'altro nipponico Daniel.

Il match del giorno naturalmente è stato quello tra Nishioka e Galan. Forse il giapponese è stato tradito dalla facilità del primo set (2-6). Perché da quel momento in poi la scena se l'è presa Galan: prima ha restituito il colpo con gli interessi (6-1), poi ha completato l'opera con il 6-4 finale. Nishioka ha lasciato il Centrale dopo aver frantumato tre racchette: a questo torneo ci teneva proprio. Avanti ai quarti invece Djere: l'aria di Sardegna fa bene al serbo (primo nel 250 di Pula, secondo a Cagliari) che liquida Kovalik in due set (6-4, 6-2).

Attesa per l'esordio di Shelton: se la vedrà sul Centrale con Marozsan. Degli azzurri in gara è rimasto solo Zeppieri, vincitore stamattina del derby con Bellucci, forse appagato dopo l'impresa con Schwartzman. Partita subito in discesa per Zeppieri: 6-2 al primo set. Poi Bellucci si è arreso: nemmeno un game nella seconda frazione. "Col mio team - ha detto il laziale - abbiamo preparato il match in maniera perfetta. Ho sbagliato pochissimo, specialmente nei momenti importanti, e questo credo abbia portato Mattia ad avere un po' troppa fretta. Il risultato dice che è stato un match comodo, ma Bellucci è un giocatore dalle grandi potenzialità, che nell'ultimo anno ha compiuto importanti passi avanti".

Domani ai quarti contro Shelton o Marozsan. Pellegrino ha lottato contro il francese Humbert: primo set vinto al tie break, poi pronto riscatto del transalpino con un secco 6-1. Sul 3 a 1 per il francese Pellegrino è stato tradito dal dolore alla schiena. Ritirato, ma bilancio più che buono. L'australiano Kokkinakis ha battuto in due set Giannessi: 6-4, 6-2. E si ritaglia un posto tra i possibili protagonisti del Challenger 175. Domani però giocherà con Djere: sará molto dura. Avanti anche Gojo: 6-4, 7-5 contro Watanuki.