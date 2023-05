Pensionato investito e ucciso da uno scooter a Sassari

Un uomo di 78 anni, Giovanni Fiori, è morto dopo essere stato investito da uno scooter in corso Vico, nel centro storico di Sassari.

L'incidente si è verificato intorno alle 17, il pensionato stava attraversando la strada all'altezza di via Gazometro, secondo i primi rilievo lontano dalle strisce pedonali, ed è stato travolto da un Beverly 300 guidato da un 35enne.

Il 78enne è stato soccorso da una equipe del 118 e trasportato all'ospedale Santissima Annunziata, dove è morto per le gravi ferite riportate.

Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando gli agenti della Polizia locale di Sassari.