Malore in grotta, speleologo recuperato da soccorso alpino

Uno speleologo di 35 anni di Trieste, in difficoltà all'interno della grotta del Bue Marino a Cala Gonone a Dorgali, nel Nuorese, è stato recuperato dal Soccorso Alpino e Speleologico.

Stava visitando il ramo sud della cavità, un'area il cui accesso è precluso al pubblico e riservato agli escursionisti esperti, in compagnia di un gruppo di speleologi. Durante il percorso ha accusato un malore, pertanto due persone del gruppo sono uscite a dare l'allarme.

L'uomo, infreddolito e affaticato, è stato raggiunto dalle squadre che hanno provveduto a stabilizzarlo e trasportalo verso l'uscita con un'apposita barella. E' stato poi affidato alle cure dei medici.

Sul campo, erano presenti circa 25 tecnici provenienti da tutte le stazioni del territorio regionale, il personale della Capitaneria di Porto e della Croce Azzurra di Cala Gonone. Per la conclusione dell'intervento in tempi rapidi, è stato fondamentale il supporto dato dall'elicottero HH-139B dell80° Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu dell’Aeronautica Militare, grazie al quale è stato possibile trasportare in tempi brevi 5 tecnici specializzati in soccorso speleologico e attrezzature a supporto dell’intervento fino a Cala Gonone. Inoltre, fondamentale è stato anche il contributo dell’elisoccorso HEMS di base a Cagliari, che nel frattempo ha trasportato la barella canyon, con un tecnico e attrezzature, così da permettere alle squadre di entrare in tempi rapidi nella cavità, in numero sufficiente e con tutti i presidi.