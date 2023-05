Il Pickleball sbarca in Sardegna con un primo circolo

Non solo tennis con il Sardegna open in corso e padel. Ora arriva anche il pickleball: si gioca sempre con la racchetta, ma ha caratteristiche particolari che lo distinguono dalle discipline "parenti". A Cagliari sarà inaugurato il primo circolo interamente dedicato a questo sport.

L'appuntamento è fissato per sabato prossimo con il pickleball del Vip - Villaggio pescatori Cagliari.

Dalle 9 alle 13 si prova e si gioca gratis, senza prenotazioni. La racchetta sarà fornita dagli organizzatori.

Come si gioca? Dalle 15.30 scenderanno in campo i più grandi tennisti sardi degli ultimi 50 anni per una esibizione. A seguire inaugurazione, musica e bar. Sono invitati tra gli altri il presidente del Coni Sardegna, Bruno Perra, il presidente AICs Andrea Lobina e il presidente Fitp Angelo Binaghi.

Il pickleball è nato negli Usa negli anni Sessanta, ma sta esplodendo in tutto il mondo soltanto ora. Campo ridotto rispetto al tennis e senza pareti come invece accade nel padel.

Le regole però sono molto simili. La differenza più evidente è nel divieto di attaccare la rete con i colpi al volo: se si colpisce senza far battere la pallina a terra nella zona proibita il punto va all'avversario. Si può giocare in due o in quattro. Gli esperti parlano di benefici per tutto il corpo: spalle e braccia che accompagnano dritti o rovesci, gambe e addominali. Uno sport per tutte le età: velocità e corsa dipendono da voglia e possibilità dei partecipanti. I ritmi possono essere forsennati (ci sono campionati e torneo), ma anche molto rilassanti (amichevole prima o dopo il lavoro).