Ex deputato sbalzato dal trattore batte testa a terra, è grave

Incidente nelle campagne di Norbello, nell'Oristanese per un ex deputato sardo, ora in ospedale in codice rosso. Angelo Raffale Manca, ex sindaco del paese negli anni '80 ed ex deputato Pds nel 1994, è stato sbalzato dal suo trattore, che si è ribaltato. L'uomo, 79 anni, ha battuto violentemente la testa a terra perdendo i sensi.

La centrale operativa del 118 ha inviato sul posto l'elisoccorso e Manca è stato trasportato al pronto soccorso di Sassari. Sul posto anche i carabinieri di Abbasanta.