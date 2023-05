A Sassari gli Stati generali del volontariato

Il mondo del volontariato convoca a Sassari gli Stati generali per confrontarsi con le istituzioni civili e religiose e con la città.

L'iniziativa, presentata questa mattina a Palazzo Ducale dal sindaco di Sassari, Nanni Campus, il presidente del Consiglio comunale Maurilio Murru, l'arcivescovo Gianfranco Saba e il presidente della Consulta del Volontariato Franco Dedola, si svolgerà in tre giornate, dal 15 al 17 maggio. L'invito a partecipare, lanciato dagli organizzatori, è rivolto a tutte le realtà che operano nel campo del sociale, dei diritti civili, dell'ambiente, della cultura, dell'intrattenimento e dello sport. L'obiettivo e focalizzare le difficoltà e cercare di dare vita a una rete per coordinare le azioni e condividere gli aspetti del volontariato.

Si partirà lunedì 15 maggio dalle 16 alle 18 nella sala Langiu, con l'incontro con le associazioni del mondo del volontariato del settore sociale e dei diritti civili; a seguire, martedì 16, sempre dalle 16 alle 18 ma nella sala di largo Infermeria San Pietro si terrà l'incontro con le associazioni del mondo del volontariato del settore cultura, ambiente, intrattenimento, sport dilettantistico; infine mercoledì 17 maggio, dalle 16alle 18 di nuovo nella Sala Langiu ci sarà la sessione plenaria con le associazioni di volontariato di ogni settore, per il resoconto degli incontri, la sintesi dell'iniziativa, le conclusioni e le prospettive.