Veneziano provveditore reggente per le carceri in Sardegna

"Dopo oltre 7 anni nell'isola, avendo diretto il Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria per oltre due mandati consecutivi, Maurizio Veneziano ha avuto l'incarico al vertice del Prap di Lazio-Abruzzo-Molise e la reggenza per la Sardegna. Nel congratularci per il prestigioso ruolo che lo vedrà impegnato su una vasta area territoriale del Centro-Italia con 25 istituti penitenziari, non possiamo esimerci dal sottolineare che il Prap dell'Isola non può avere un provveditore a scavalco".

Lo sostiene Maria Grazia Caligaris dell'associazione Socialismo Diritti Riforme, sottolineando che "tra le pur riconosciute doti e competenze del dott. Veneziano non è possibile annoverare l'ubiquità. Il problema vero è che il ministero della Giustizia e il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sembrano considerare la Sardegna una colonia di Stato".

"La precarietà del vertice al Prap isolano - ricorda Caligaris - si aggiunge alla carenza di direttori (che continuano a essere tre titolari con doppi e tripli incarichi e due a loro volta in prestito a tempo determinato), di comandanti (il più significativo a Sassari-Bancali dove c'è anche il padiglione del 41bis) nonché degli agenti, dei funzionari e degli impiegati amministrativi, per non parlare dei medici. Non può quindi meravigliare se le condizioni di lavoro degli operatori e la qualità dell'intero comparto appaiano trascurate e sembra sempre più manifestarsi un forte disagio dei detenuti e dei loro familiari".

Per la rappresentante dell'associazione, inoltre, "appare paradossale che una Regione autonoma a statuto speciale pur mettendo a disposizione dello Stato 6mila ettari di terreni per favorire con il lavoro in campagna il reintegro sociale dei detenuti non abbia alcuna voce in capitolo sulla gestione delle carceri e non possa rivendicare neppure il principio della territorialità della pena. Forse è davvero arrivato il momento - conclude Caligaris - di far sentire la voce della Sardegna nella conferenza Stato-Regioni e reclamare pari dignità con le altre autonomie locali".