Tre giorni di eventi a Sassari per il Family Friendly Fest

Il parco di Baddimanna a Sassari si trasformerà per tre giorni, dal 12 al 14 maggio, nel regno dello svago, dell'intrattenimento e dell'offerta di servizi dedicati alle famiglie. È il Family Friendly Fest organizzato dalla rete Baby and Family e dall'Aps Link-Legami di fraternità in collaborazione con il Comune, che lo ha inserito fra gli appuntamenti del Maggio Sassarese. L'iniziativa è stata presentata a Palazzo Ducale alla presenza dell'assessora alla Cultura e Politiche educative, Laura Useri, e di Eleonora Cesarani, coordinatrice della rete Baby and Family.

Quaranta associazioni che si occupano dei servizi alla famiglia, ai ragazzi e ai bambini, animeranno il festival con seminari tematici, attività ludico ricreative e di intrattenimento, laboratori e letture sotto gli alberi all'interno del parco di Baddimanna, dove sarà possibile anche pranzare e fare pic nic nell'area attrezzata.

"È un progetto che parte da lontano, nato prima dell'emergenza sanitaria, utile e necessario dopo la pandemia per offrire un sostegno concreto alla genitorialità e allo sviluppo del benessere delle famiglie - ha spiegato in conferenza stampa Eleonora Cesarani - Ha come modello il Trentino, regione che ormai da 16 anni promuove politiche familiari, valorizzando la rete di servizi che danno supporto ai genitori perché dove sta bene la famiglia, sta bene la società". Il primo appuntamento del festival venerdì 12 alle 16.30 con il convegno dedicato al tema "Il territorio si interroga sul suo futuro family friendly". Nei giorni seguenti spazio agli incontri, ai laboratori e al divertimento.