Tennis: impresa Bellucci al Sardegna Open, battuto Schwartzman

Impresa dell'italiano Mattia Bellucci nell'incontro conclusivo della prima giornata del tabellone principale del Sardegna Open a Cagliari. Il numero 165 al mondo ha battuto in tre set l'ex top ten (una finale agli Internazionali Bnl d'Italia e una semifinale al Roland Garros), ora 72 Atp, Diego Schwartzman.

Sul centrale del Tennis Club Cagliari il suo inizio è stato da incubo: l'argentino ha vinto facile facile 6-2. Poi la riscossa. Prima Bellucci ha restituito il punteggio del primo set. Poi il capolavoro: ha subito un break al primo game e ha visto andare all'avversario sul 2 a 0. Ma Bellucci non ha mollato: ha vinto 5 game consecutivi e poi è andato a prendersi il successo più importante della sua giovane carriera.

"Sono felicissimo - ha detto Bellucci - per la vittoria contro un giocatore che ho sempre stimato molto. L'ho studiato spesso, vedendo tante sue partite, e me lo ricordo battere Nadal al Foro Italico. Scendere in campo contro di lui, perciò, non è stato semplice e all'inizio ho fatto tanta fatica a trovare il ritmo, giocando molto male. Ma dall'inizio del secondo set è andata meglio: ho cercato di entrare in partita provando a fare le cose semplici e ha funzionato". Oggi programma con tanti azzurri in campo. Due derby: Passaro- Giannessi e Maestrelli-Pellegrini, Cobolli affronta Galan, Mager gioca contro Humbert. Poi sfide Travaglia-Gojo e Nardi-Marozsan.