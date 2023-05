Nuovo portale turistico a Cagliari, itinerari e 'salta code'

Organizzare una visita turistica a Cagliari da oggi sarà più facile: è online il nuovo portale del Comune di Cagliari sul turismo con una nuova veste e contenuti che puntano a rendere semplici e organizzate le informazioni sui punti di interesse, gli eventi e le mete da visitare. Il portale, che contiene anche sezioni dedicate all'ospitalità, al cibo e alla mobilità, sarà anche fruibile attraverso una app per smartphone scaricabile a partire dai prossimi giorni. Il progetto è "utile anche agli stessi cittadini", hanno spiegato il sindaco Paolo Truzzu e Alessandro Guarracino, assessore all'innovazione tecnologica, durante la presentazione di questa mattina in Comune.

"Il sito mette a disposizione informazioni dettagliate su ogni attrazione, suggerimenti su attività ed eventi locali, oltre ad offrire percorsi personalizzati per scoprire le bellezze, la storia e i monumenti della città in modo sempre più coinvolgente", ha sottolineato Alessandro Sorgia, assessore alle Attività produttive, turismo e promozione del territorio. Il nuovo Cagliari Turismo nasce come riuso del portale turistico di Firenze, nell'ambito di un'attività di cooperazione tra le pubbliche amministrazioni, è finanziato con centomila euro di fondi Pon Metro 2014-2020, ed è rivisitato, rispetto alla piattaforma fiorentina, in base alle esigenze specifiche di Cagliari.

Previste anche funzioni speciali e personalizzabili, come 'Salta la folla', che consente di conoscere il grado di affollamento in anticipo e di evitare le code nei luoghi turistici più gettonati, il 'diario di viaggio' personale, per creare il proprio itinerario personalizzato con tappe selezionate e giorni prefissati e la possibilità di selezionare categorie preferite per eventi e luoghi di interesse, come cultura, natura, gastronomia e sport. "Cagliari si sta rinnovando - ha spiegato il sindaco Truzzu - e questo portale è un nuovo tassello del processo di cambiamento: la sua vocazione turistica naturale, in questo modo, viene incrementata e questi nuovi strumenti la rendono più vicina e fruibile in tutte le stagioni dell'anno".