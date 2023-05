L'agnello Igp tra i banchi delle scuole di Sassari e Oristano

Il Consorzio di tutela dell'agnello Igp di Sardegna entra a scuola con due distinte iniziative che hanno interessato Sassari e Oristano dove tra gli istituti scolastici, e con destinatari studenti di diverse fasce di età, si è fatto promotore di stagionalità, sostenibilità e attenzione alla economia locale.

A Sassari è stata più che positiva l'esperienza nella scuola dell'infanzia Marta Mameli dove si sono svolte diverse giornate di educazione alimentare con il coinvolgimento di numerosi partner e la organizzazione di Campagna Amica Nord Sardegna. Qui i piccoli dai 3 ai 6 anni hanno potuto imparare come si impianta un orto, come si fa il formaggio, apprezzare le qualità dell'olio extravergine di oliva e il suo gusto, imparare a preparare le verdure di stagione cogliendo l'importanza di un consumo costante. "Un percorso - commenta il presidente del Contas Battista Cualbu - dove la carne di agnello di Sardegna Igp si inserisce in modo armonico perché parte di quella dieta equilibrata fondamentale nella crescita dei piccoli".

La tappa a Oristano ha invece coinvolto gli studenti degli istituti alberghieri chiamati a promuovere e valorizzare la stagionalità delle produzioni a km 0. Evento alla prima edizione ideato da Coldiretti Oristano, Campagna Amica Oristano e l'istituto Don Deodato Meloni ha visto tra i partner il Consorzio di Tutela dell'agnello di Sardegna Igp, ingrediente principale di una gara tra i fornelli tra otto squadre rappresentative di otto istituti alberghieri della Sardegna: Alghero, Arzachena, Desulo, Oristano, Tortolì, Bosa, Budoni e Siniscola e il giudizio di autorevoli chef del mondo della ristorazione isolano. A vincere è stato l'istituto alberghiero Ianas di Tortolì che si è aggiudicato il primo premio "Campagna Amica Gourmet 2023".