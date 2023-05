Insulti razzisti e fiamme all'auto dell'ex collega

Ha danneggiato e incendiato l'auto di un suo ex collega senegalese per il quale provava forte antipatia e, non pago, gli ha inviato una lettera con insulti razzisti. Un operaio 55enne di Dolianova, nella città metropolitana di Cagliari, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato per danneggiamento e minaccia aggravata.

L'uomo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il primo marzo scorso ha forato le gomme dell'auto intestata a un 43enne del Senagal, e una settimana dopo ha incendiato la vettura. I militari hanno raccolto la denuncia della vittima e, visionando i filmati delle telecamere della zona sono risaliti all'identità dell'autore del gesto. Ma non solo. Il 55enne è stato anche denunciato per aver recapitato, il 4 marzo scorso, un biglietto anonimo con frasi ingiuriose a sfondo razzista e minacce. Il foglietto è stato trovato dalla fidanzata del senegalese nella propria cassetta delle lettere.