In moto contro un furgone a Cagliari, morto un carabiniere

Incidente stradale mortale a Cagliari. La vittima è un motociclista di 28 anni, carabiniere in servizio al IX Battaglione, originario di Palermo. Il giovane stava percorrendo viale Monastir in sella alla sua Yamaha, vicino a lui c'era un altro centauro, quando, per cause non ancora accertate, si è scontrato con un furgone Ford Transit.

Nell'impatto violento, il militare dell'Arma è stata sbalzato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sull'asfalto. Il conducente del furgone si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivati i carabinieri, gli agenti della polizia municipale, che si stanno occupando dei rilievi, e un'ambulanza del 118. I medici hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il traffico nella zona ha subito forti rallentamenti.